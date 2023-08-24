https://news.day.az/society/1592052.html Обрушения бетонных плит в море привело к жертвам среди нефтянников
Сообщается, что при проведении плановых ремонтных работ на пункте сбора нефти на первом добывающем участке работники треста "Нефтегазтикинти" монтажник Агамамедов Ширван Аташ оглу (1960 г.р.) и сварщик Нариманов Шамо Матлаб оглу (1984 г.р.) в результате обрушения бетонных плит упали в море.
Обрушения бетонных плит в море привело к жертвам среди нефтянников
Сегодня в результате обрушения бетонных плит в море упали два сотрудника Управления добычи нефти и газа имени Н.Нариманова производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азнефть".
Сообщается, что при проведении плановых ремонтных работ на пункте сбора нефти на первом добывающем участке работники треста "Нефтегазтикинти" монтажник Агамамедов Ширван Аташ оглу (1960 г.р.) и сварщик Нариманов Шамо Матлаб оглу (1984 г.р.) в результате обрушения бетонных плит упали в море.
В результате поисково-спасательных работ тела погибших были извлечены из моря.
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