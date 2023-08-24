Захоронены останки еще одного человека, пропавшего 31 год назад в селе Дашалты

На кладбище в Хызинском районе захоронены останки Рустамова Араза Багы оглу, обнаруженные в массовом захоронении в селе Дашалты.

Как сообщает в четверг Day.Az, останки были захоронены в Аллее шехидов в районном поселке Гилязи.

На похоронах присутствовали родные и близкие Рустамова, сотрудники исполнительной власти района и правоохранительных органов, а также представители общественности района.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.