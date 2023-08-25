Цепная авария в Габалинском районе

На территории села Нохургышлаг Габалинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате цепной аварии автомобиль ВАЗ-2107 разорвало на две части, а ВАЗ-2106 и Mitsubishi Pajero были серьезно повреждены.

Дополнительная информация о пострадавших будет предоставлена позднее.