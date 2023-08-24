Первое появление осени?

С утра 25 августа и до утра 26 августа в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что северо-восточный ветер усилится до 15-18 м/с.

Температура воздуха снизится на 4-6°, максимальная температура составит 27-30°.

После нескольких дней жаркой погоды, в регионах страны (начиная с северных и западных районов) с вечера 24 августа до 27 августа ожидается нестабильная погода, местами осадки, возможны грозы, град.

Скорость восточного ветра местами усилится до 20-25 м/с.

Температура воздуха снизится на 4-7°. Ожидаются повышение уровня рек. На горных реках ожидаются кратковременные наводнения, сход сели.