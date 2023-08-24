С сегодняшнего дня в Международном аэропорту Гейдар Алиев стала доступна услуга "Самый быстрый".

Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что гражданам, была предоставлена возможность воспользоваться необходимыми юридическими услугами через эту платформу с помощью биометрической идентификации удостоверения личности, не выходя из здания аэропорта, не проходя регистрации, а также без необходимости в электронной подписи.

"Эта услуга включает нотариальное оформление заявлений о согласии родителей, необходимых для пересечения несовершеннолетними государственной границы, а также оказание слуг, связанных с немедленным снятием данного ограничения путем оплаты долга через терминал в автоматизированном порядке в случае выявления временного ограничения права должника на выезд из страны в соответствии с решением суда, государственной регистрацией актов гражданского состояния и т.д.", - говорится в сообщении.

Отметим, что данная электронная услуга "Самый быстрый" ("ƏN TEZ") была впервые запущена в Бакинском центре DOST No 3 Агентства DOST при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.