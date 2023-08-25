https://news.day.az/society/1592254.html В ряде районов Азербайджана не будет газа
В ряде районов Азербайджана не будет газа
Сегодня будет временно приостановлено газоснабжение части Агдамского, Масаллинского и Агдашского районов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, данную информацию распространило ПО "Азеригаз".
Было отмечено, что 25 августа с 09:00 газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными и испытательными работами газопровода и ряда газораспределительных станций указанных районов.
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