В ряде районов Азербайджана не будет газа

Сегодня будет временно приостановлено газоснабжение части Агдамского, Масаллинского и Агдашского районов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, данную информацию распространило ПО "Азеригаз".

Было отмечено, что 25 августа с 09:00 газоснабжение будет приостановлено в связи с ремонтными и испытательными работами газопровода и ряда газораспределительных станций указанных районов.