Погибли граждане Турции при ДТП в Кяльбаджаре

В Кяльбаджаре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает в пятницу Day.Az, инцидент произошел на перевале Омар, на дороге Гейгель-Тоганалы-Кяльбаджар.

Водитель легкового автомобиля Mitsubishi потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с дороги и упал в овраг. Два человека погибли и один получил ранения.

На место происшествия были привлечены сотрудники Специальной спасательной части Гянджинского регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны Кяльбаджарского района. Тела погибших в аварии были переданы по назначению сотрудниками МЧС.

Отметим, что пострадавшие - граждане Турции, сотрудники одной из компаний, работающей в Кяльбаджаре.

По факту ДТП проводится расследование.