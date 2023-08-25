К сведению получающих соцпособия по возрасту

В июле 2023 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане превысило 138 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Day.Az, данную информацию распространил Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что из указанного числа 24,7 процента составляют мужчины, а 75,3 процента - женщины.

Отметим, что за январь-июль 2023 года Государственным фондом социальной защиты было в целом выплачено 578 миллионов манатов по социальным пособиям (на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 374 миллиона манатов по президентским пенсиям (на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года).