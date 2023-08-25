https://news.day.az/society/1592307.html По факту гибели двоих сотрудников ПО "Азнефть" возбуждено уголовное дело
По факту гибели двоих сотрудников ПО "Азнефть" возбуждено уголовное дело
24 августа сварщик строительного участка № 7 нефтегазодобывающего управления им.Нариманова Шамо Нариманов 1984 года рождения и монтажник этого участка Ширван Агамамедов 1960 года рождения упали в воду из-за обрушения пола при установке бетонных блоков на платформе, расположенной в Каспийском море.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По факту гибели людей в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса.
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