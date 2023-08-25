По факту гибели двоих сотрудников ПО "Азнефть" возбуждено уголовное дело

24 августа сварщик строительного участка № 7 нефтегазодобывающего управления им.Нариманова Шамо Нариманов 1984 года рождения и монтажник этого участка Ширван Агамамедов 1960 года рождения упали в воду из-за обрушения пола при установке бетонных блоков на платформе, расположенной в Каспийском море.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По факту гибели людей в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса.