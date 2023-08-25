https://news.day.az/society/1592336.html Взрыв в Джебраиле при разминировании - есть пострадавший
Взрыв в Джебраиле при разминировании - есть пострадавший
25 августа около 10 часов в полицию поступила информация о взрыве снаряда при проведении разминирования в районе села Гусейналылар Джебраильского района.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате инцидента Хабиб Гасымов (1999 года рождения) получил травму руки. Пострадавший был доставлен в больницу.
Проводится расследование.
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