Взрыв в Джебраиле при разминировании

25 августа около 10 часов в полицию поступила информация о взрыве снаряда при проведении разминирования в районе села Гусейналылар Джебраильского района.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате инцидента Хабиб Гасымов (1999 года рождения) получил травму руки. Пострадавший был доставлен в больницу.

Проводится расследование.