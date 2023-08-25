На пляж завтра пойти, скорее всего, не получится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 26-29° тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 75-85%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, грозы, град. Ночью и утром туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 17-22° тепла.