Наконец мы сможем хотя бы посещать его могилу

В течение 31 года о брате не было никакой информации. Наконец сейчас мы сможем хотя бы посещать его могилу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Гаджиали Абдуллаев, брат Нурали Гаджибаба оглу Абдуллаева, который пропал без вести селе в Дашалты во время Первой Карабахской войны и чьи останки были найдены спустя 31 год.

По его словам Гаджиали Абдуллаева, его брат пошел на войну добровольцем.

Отметим, что недавно был обнародован список пропавших без вести, личность которых была установлена в результате исследований останков, найденных в массовом захоронении. Известно, что 11 из них были военнослужащими, 4 - гражданские лица.

Напомним, что в июне на территории бывшей Шушинской тюрьмы было обнаружено массовое захоронение. А в результате раскопок, проведенных там же с 1 по 15 августа, были найдены останки еще 17 человек.

Ранее массовые захоронения были обнаружены также на территории села Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других освобожденных от армянской оккупации населенных пунктах.