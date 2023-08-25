Экстрадирован из Украины объявленный в розыск гражданин Азербайджана

Из Украины экстрадирован гражданин Азербайджана, объявленный в международный розыск.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Генеральной прокуратуре Азербайджана, на основании ходатайства Генпрокуратуры офисом Генерального прокурора Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Насирова Хаяла Сахавет оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года.

Как отмечается, ранее были выявлены основания для подозрения в совершении Хаялом Насировым растраты с использованием своего служебного положения и причинением значительного ущерба. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

25 августа Хаял Насиров в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был доставлен из Украины в Азербайджан.