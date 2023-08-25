Подготовлен План мероприятий по обеспечению Физули питьевой водой

С целью создания в городе Физули систем питьевой и сточных вод приняты неотложные меры. До реализации проекта по созданию систем водоснабжения и водоотведения города Физули Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана был реализован проект по обеспечению питьевой водой проживающего здесь населения, а также зданий и объектов, относящихся к государственному и частному секторам.

Как сообщает в пятницу Day.Az, согласно информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, был разработан План неотложных мер по обеспечению города Физули питьевой водой.

Согласно плану, до создания новых систем питьевого водоснабжения в городе Физули было решено использовать уже имеющиеся возможности. С этой целью были восстановлены и возвращены в эксплуатацию пришедшие в негодность за период оккупации дренажные системы, построенные в 1980-х годах в русле реки Гуручай. Кроме того, были построены два водосборных резервуара общей емкостью 100 кубометров и насосная станция. От источника воды до города Физули был построен магистральный водопровод диаметром 630 мм. Он подключен к распределительной сети строящегося жилого комплекса "Физули", обеспечена подача воды в здания. С целью очистки и удаления образующихся сточных вод в качестве неотложной меры были установлены четыре очистных сооружения модульного типа. На этих установках будет очищаться 600 кубометров сточных вод в сутки.

Наряду с данными мерами, продолжается реализация проекта по созданию систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули. Инфраструктура, фундамент которой был заложен главой азербайджанского государства 5 мая 2023 года, рассчитана на удовлетворение потребностей 50 тысяч человек в городе Физули с учетом перспективного развития до 2040 года. Согласно проекту, для обеспечения города Физули стабильной и качественной питьевой водой будут пробурены 15 новых субартезианских скважин, на территории города будут построены 4 водохранилища общей емкостью 22 тысячи кубометров. Продолжается строительство магистрального водопровода протяженностью 10,7 км от источника воды до города Физули. Согласно проекту, в городе Физули будет построено 103 км сетей для обеспечения питьевой водой, 87 км сетей для отведения сточных и 100 км для отведения дождевых вод.

Новая инфраструктура, созданная в городе Физули, будет управляться на основе системы "умная вода". В рамках проекта каждый элемент инфраструктуры будет обеспечен системой SCADA. Рабочее состояние субартезианских скважин, уровень воды в резервуарах, гидравлические режимы в распределительной сети и другие процессы будут регулироваться онлайн через системы SCADA.

Отметим, что обеспечить питьевой водой села Довлетъярлы и Дедели Физулинского района также планируется за счет возможностей создаваемой инфраструктуры.