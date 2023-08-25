https://news.day.az/society/1592476.html В столичной квартире обнаружено тело 65-летнего мужчины
В столичной квартире обнаружено тело 65-летнего мужчины
В столице обнаружено тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, случай зафиксирован на территории Низаминского района столицы.
Согласно данным, в одной из квартир было обнаружено тело 65-летнего Абдуллаева Фуада Хюсю оглу. Сообщается, что мужчина скончался несколько дней назад по неизвестной причине. Отмечается, что начался процесс разложения трупа.
По данному факту ведется расследование.
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