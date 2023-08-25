В столичной квартире обнаружено тело 65-летнего мужчины

В столице обнаружено тело мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, случай зафиксирован на территории Низаминского района столицы.

Согласно данным, в одной из квартир было обнаружено тело 65-летнего Абдуллаева Фуада Хюсю оглу. Сообщается, что мужчина скончался несколько дней назад по неизвестной причине. Отмечается, что начался процесс разложения трупа.

По данному факту ведется расследование.