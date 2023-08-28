Коронавирус стал "хитрее", мир обеспокоен

Автор: Ибрагим Алиев

На днях Всемирная организация здравоохранения предупредила о распространении очередного омикрон-штамма EG.5, которому было дано название "Эрис". Еще в мае этого года ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19, но кажется, коронавирус все еще не сдается. Многие, по-видимому, забыли, что вирусы имеют свойство постоянно мутировать и становиться сильнее. Хоть мы и не живем в ужасный период пандемии, когда все только начиналось, гуляем, отдыхаем, не стоит забывать, что опасность еще не миновала.

Чем опасен "Эрис"?

Первые образцы, содержащие вирус, были выявлены в феврале 2023 года. За полгода частота его выявления выросла с 6,2 до 11,6%. В августе 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что "Эрис" перенесен из списка для мониторинга в список штаммов, вызывающих интерес. Теперь за ним будут более тщательно наблюдать, в особенности за его распространением.

Особенно активен новый штамм в Индии и Великобритании. В Великобритании он сейчас второй по распространенности после "арктура". Здесь штамм выявлен у каждого десятого заразившегося коронавирусом.

Как отмечают медики, новый мутировавший штамм, по сравнению с другими вариантами коронавируса, способен лучше уклоняться от иммунной защиты, обманывать ее и заражать человека. Главными симптомами называют головную боль, насморк, чихание, слабость, боль в горле, лихорадку.

Последняя ситуация в мире

Сейчас заразившиеся новым штаммом выявлены в 51 государстве. Помимо Индии и Великобритании это ряд стран Европы и Азии. Течение болезни такое же, как при других штаммах коронавируса. В ВОЗ отмечают, что у этой разновидности вируса скорость распространения может быть выше, чем у предшественников, и со временем этот штамм может стать доминирующим.

Пандемия коронавируса, продолжающаяся уже более трех лет, стала серьезным испытанием для мировой системы здравоохранения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, от COVID-19 умерло не менее 20 миллионов человек, хотя по официальным данным число погибших составляет 7 миллионов. Напомним, что впервые этот вирус был зафиксирован в декабре 2019 года в Ухане, Китай. В конце января 2020 года ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией, а в марте объявила ее пандемией.

Ранее в ВОЗ заявляли о рекордно низких показателях с момента объявления глобальной пандемии, но, как свидетельствуют новые данные, опубликованные в пятницу в Женеве, с 24 июля по 20 августа более 1,47 млн человек в мире заразились коронавирусом и более 2 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 48%. Восемь стран сообщили о росте числа госпитализаций на 20% и более. Среди них Бангладеш, Греция, Исландия, Мексика и США.

Рост заболеваемости на 112% отмечен в регионе Восточного Средиземноморья. Она выросла за этот период также в Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 88%) и Европе (плюс 12%). Рост смертности за четыре недели зарегистрирован в Восточном Средиземноморье - на 70%. В организации обратили внимание на продолжающееся распространение штамма EG.5 коронавируса. По состоянию на 24 августа он был обнаружен в 53 странах. Неделей ранее таких стран было 50.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. Согласно информации за 16 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировали в общей сложности 769 806 130 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 955 497 человек.

Поэтому неудивительно, что Организация призывает страны продолжать соблюдать меры раннего предупреждения, усиливать контроль за эпидемией, следить за появлением новых вариантов вируса, предоставлять своевременную медицинскую помощь и проводить дополнительные вакцинации в группах с повышенным риском, а также улучшать системы вентиляции.

Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве, посоветовал в сложившейся ситуации усилить эпидемиологический надзор и обмен информацией, чтобы оценить риск, связанный с распространением новых штаммов: "Мы продолжаем призывать все государства к усилению наблюдения, расширению секвенирования и о предоставлении информации, чтобы мы могли оценить риск [распространения] новых штаммов, таких как EG.5 и BA.2.86".

Некоторые страны уже начинают предпринимать дополнительные шаги. В связи с ситуацией Администрация президента США уже призвала американцев сделать прививку от COVID. В штатах Калифорния, Нью-Йорк и Джорджия начинают вводить обязательный масочный режим. Увеличение числа инфекций варианта EG.5 в основном наблюдается в Штатах, Европе и регионе Западной части Тихого океана.

Стоит ли опасаться Азербайджану?

Первое заражение в Азербайджане было выявлено в феврале 2020 года. В результате предпринятых государством гибких мер ситуация была немедленно взята под контроль, предприняты принципиальные шаги по профилактике заболевания, обеспечению безопасности людей и его лечению. Благодаря успешной вакцинации и другим мерам нашему обществу удалось выйти из ситуации с наименьшими потерями. Сегодня в нашем обществе нет каких-либо широких ограничений, как это наблюдалось, к примеру, на Западе. Это лето многие провели, как говорится, "на ура" - на местных пляжах наблюдался бум, отели, рестораны и кафе не сидели без дела, а туризм в целом вышел в плюс после того самого "адского" периода пандемии.

На сегодняшний день в Азербайджане коронавирусом заражены лишь 29 человек. Но, согласно по данным с 14 по 20 августа, 27 из них заразились именно за этот период. Опасений ждать, думаем, не стоит, ведь государство, как мы все видим по нашей повседневной жизни, предприняло все необходимые меры. Всего гражданам было введено 14 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Но нужно быть готовыми ко всему, так как не стоит забывать, что за этот период пандемии в Азербайджане коронавирусом заразились более 830 тысяч человек, умерли более 10 тысяч, а после прохождения лечения выздоровели более 800 тысяч человек.

Те, кто подвергается высокому риску госпитализации, всегда должны продолжать защищать себя соответствующими мерами. Наступают осенние месяцы, а это означает, что опасность еще впереди, поскольку число случаев заражения вирусом осенью увеличивается в разы. Напомним, что представители ВОЗ также прогнозируют, что наблюдаемая в мире тенденция продолжится и достигнет своего пика осенью, когда он станет доминирующим штаммом.

Поэтому меры по борьбе с вирусом, которые были приняты ранее в нашей стране, все еще актуальны. Поскольку значительная часть населения вакцинирована, в организме есть определенный иммунитет. Однако следует избегать мест с большим количеством людей, необходимо использовать различные средства гигиены, защитные маски, так как коронавирус постоянно мутирует, и появление новых штаммов всегда будет беспокоить мир.

Несмотря на то, что в мире ситуация накаляется, в Азербайджане все спокойно, так как предпринимаются огромные усилия со стороны государства, но и их будет недостаточно, если эти усилия не будут сопровождаться ответственным отношением граждан.

Наша страна показала, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

Можно сказать, что мы вернулись к повседневной жизни, как это было до пандемии, но по-любому важно не расслабляться. Мы всё еще должны приложить все усилия, особенно этой осенью и зимой, чтобы не дать вирусу возможность распространяться, как ранее.

Граждане должны проявить терпение, понимание, сознательность и солидарность друг с другом и с государством. Каждый из нас, независимо от своих личных интересов и взглядов, должен быть максимально ответственным и внимательным. Особенно учитывая, что сейчас сезон простуд и гриппа. А пока ситуация, связанная с коронавирусом, всегда находится в центре внимания Министерства здравоохранения Азербайджана и других соответствующих государственных учреждений.