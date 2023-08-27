https://news.day.az/society/1592757.html Как студентам не стать жертвой мошенников при поиске арендного жилья - Советы от эксперта - ВИДЕО
Как студентам не стать жертвой мошенников при поиске арендного жилья - Советы от эксперта - ВИДЕО
Начало нового учебного года оживило рынок арендного жилья.
Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, приезд в Баку студентов из разных регионов страны привел к росту цен на съемное жилье, а также к случаям мошенничества.
Так, родители студентов, поступивших в столичные вузы, ищут квартиры через интернет, не приезжая в город. А это, в свою очередь, влечет некоторые риски.
Эксперт по имущественным вопросам Эльнур Фарзалиев рекомендует студентам сделать выбор после осмотра квартиры. В противном случае они могут стать жертвами мошенников.
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