Как студентам не стать жертвой мошенников при поиске арендного жилья

Начало нового учебного года оживило рынок арендного жилья.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, приезд в Баку студентов из разных регионов страны привел к росту цен на съемное жилье, а также к случаям мошенничества.

Так, родители студентов, поступивших в столичные вузы, ищут квартиры через интернет, не приезжая в город. А это, в свою очередь, влечет некоторые риски.

Эксперт по имущественным вопросам Эльнур Фарзалиев рекомендует студентам сделать выбор после осмотра квартиры. В противном случае они могут стать жертвами мошенников.

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