МЧС отчиталось о проделанной за сутки работе

За минувшие сутки было совершено 40 выездов на тушение пожаров, спасены 13 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

На основе поступивших звонков на горячую линию МЧС, соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 40 выездам на тушение пожаров и 9 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.