https://news.day.az/society/1592769.html МЧС отчиталось о проделанной за сутки работе - ВИДЕО
МЧС отчиталось о проделанной за сутки работе - ВИДЕО
За минувшие сутки было совершено 40 выездов на тушение пожаров, спасены 13 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
На основе поступивших звонков на горячую линию МЧС, соответствующими структурами министерства за прошедшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 40 выездам на тушение пожаров и 9 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии.
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