Частично восстановлена закрытая из-за селя автодорога Баку - Шамаха – Евлах

Движение на автомобильной дороге Баку - Шамаха - Евлах, закрытой накануне из-за паводковых вод, восстановлено в одну сторону.

Как сообщает Day.Az, с утренних часов на территорию были привлечены живая сила и техника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана для очистки дороги от ила, а также для проведения ремонтно-восстановительных работ. Одновременно восстанавливаются коммуникации и электропроводка, опоры, пришедшие в негодность из-за наводнения.

Напомним, что минувшим днем в результате схода паводковых вод с гор после сильного дождя часть автомобильной дороги Баку -Шамаха - Евлах была закрыта на ремонт. Несколько автомобилей были затоплены паводковыми водами.

Человеческих жертв нет, однако был нанесен ущерб частным домам, объектам общественного питания, личным хозяйствам. В настоящее время для подсчета причиненного ущерба проводится осмотр территорий, пострадавших от последствий паводка.