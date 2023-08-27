Прогноз погоды на понедельник

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-24°, днем 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны временами дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.