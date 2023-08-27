В Шеки автомобиль врезался в дерево - есть пострадавший
В селе Инчя Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация, что в селе Инчя Шекинского района произошло ДТП, в связи с чем возникла необходимость в помощи спасателей.
По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево на обочине, один человек остался заблокированным в деформированном автомобиле.
В результате спасательных мероприятий получивший различные травмы мужчина был извлечен из автомобиля и передан бригаде скорой медицинской помощи.
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