В Шеки автомобиль врезался в дерево

В селе Инчя Шекинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация, что в селе Инчя Шекинского района произошло ДТП, в связи с чем возникла необходимость в помощи спасателей.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль ВАЗ врезался в дерево на обочине, один человек остался заблокированным в деформированном автомобиле.

В результате спасательных мероприятий получивший различные травмы мужчина был извлечен из автомобиля и передан бригаде скорой медицинской помощи.