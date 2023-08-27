https://news.day.az/society/1592835.html Крупный пожар в мебельном цехе в Баку - ОБНОВЛЕНО
Крупный пожар в мебельном цехе в Баку - ОБНОВЛЕНО
20:26
Пожар, вспыхнувший в мебельном цехе в 7-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МЧС.
19:38
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о пожаре в мебельном цехе в 7-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку.
Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе МЧС, на основе полученной информации подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства были привлечены на место происшествия.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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