Крупный пожар в мебельном цехе в Баку

20:26

Пожар, вспыхнувший в мебельном цехе в 7-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку, потушен подразделениями пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе МЧС.

19:38

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о пожаре в мебельном цехе в 7-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в пресс-службе МЧС, на основе полученной информации подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства были привлечены на место происшествия.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.