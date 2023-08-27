Движение на автодороге Баку-Шамахы-Евлах полностью восстановлено
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На участке автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящем по территории села Гарамарьям Гёйчайского района, завершены ремонтно-восстановительные работы, полностью возобновлено движение автомобилей, передает Day.Az.

Отметим, что после схода с гор накануне селевых потоков участок автодороги Баку-Шамахы-Евлах, проходящий по территории села Гарамарьям Гёйчайского района, был закрыт на ремонт.