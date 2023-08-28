https://news.day.az/society/1592910.html Торговые центры "Бина" и "Садарак" затопило - ВИДЕО
Торговые центры "Бина" и "Садарак" затопило - ВИДЕО
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о том, что в связи с ливнями территория торговых центров "Бина" и "Садарак", расположенных в Гарадагском районе города Баку, в поселке Локбатан, была подтоплена.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Было отмечено, что в связи с этим на территории были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, проинформированы соответствующие органы.
В настоящее время ведутся работы по отводу воды из затопленных мест.
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