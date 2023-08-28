В Лерике задержаны братья, подозреваемые в многичисленных преступлениях

В Лерике задержаны братья, подозреваемые в краже из магазина и взломе установленного внутри платежного терминала.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступила информация о хищении из магазина, расположенного в селе Нода Лерикского района, 160 манатов, табачных изделий на сумму 1 244 маната, 2 880 манатов из установленного там платежного терминала, а также о повреждении камер видеонаблюдения.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и Лерикского районного отдела полиции, были задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи. В ходе следственных действий выяснилось, что это жители Гарадагского района города Баку Тахмаз Дадашов и его брат Бахадыр.

Решением суда в отношении обоих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

По факту в Лерикском РОП проводятся необходимые следственные мероприятия.