Дорога Агдам-Физули строится ускоренными темпами

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поезки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, продолжается ускоренными темпами.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

"Данная дорога является одним из проектов, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Длина дороги с 4 полосами движения составляет 64,8 км, ширина проезжей части - 15 метров, ширина обочин - 3,75 метра в каждом направлении, ширина разделительной полосы - 4 метра, ширина дорожного полотна - 26,5 метра", - говорится в сообщении.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.