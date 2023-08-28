Важная новость для студентов, поступивших в турецкие вузы

Совет по образованию посольства Азербайджанской Республики в Турции обратился к лицам, поступившим в турецкие вузы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим на странице Facebook Совета по образованию посольства Азербайджанской Республики была сделана соответствующая публикация.

"Использование удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы с Турцией предназначено только для туристических поездок.

Граждане Азербайджанской Республики, желающие остаться на территории Турецкой Республики по любой причине больше 90 дней, в том числе студенты, поступившие в вузы этой страны, для получения вида на жительство должны при въезде на территорию Турции предъявлять заграничный паспорт", - говорится в публикации.