Восторг и восхищение! В Баку прошло грандиозное шествие ретро-автомобилей

Шествие классических автомобилей в Баку - это уникальная возможность окунуться в неповторимый мир прошлого, увидеть автомобили, которые вряд ли встретишь на автотрассах города, стать частью большого праздника всех ценителей ретро-автомобилей, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автопробег классических автомобилей в столице Азербайджана стал доброй традицией. Очередное шествие с нетерпением ждали жители Баку и гости города.

Так, перед Центром Гейдара Алиева состоялась выставка, а затем и шествие классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана и Zhara Events.

В мероприятии приняли участие президент Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) Анар Алакбаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев, видные общественные деятели, руководители и представители, аккредитованных в стране дипломатических миссий, известные представители культуры и искусства, государственных и общественных организаций.

В шествии участвовали классические автомобили, выпущенные до 1983 года. Перед тем как водители завели моторы своих железных друзей, зрители с нескрываемым интересом рассматривали раритетные автомобили, восторг в глазах был как у детей, так и у представителей старшего поколения, многие из которых ностальгировали по молодости, вспоминая свой первый автомобиль.

Среди тех, кто пришел посмотреть на ретро-автомобили и насладиться атмосферой мероприятия - Огтай Багиров, заядлый коллекционер эксклюзивных моделей в масштабе 1:43.

"На сегодняшний день у меня в коллекции насчитывается порядка 1000 моделей, они все разные. В коллекции есть модели автомобилей, которые участвуют в автопробеге. Модели машин собираю с 1977 года, а загорелся идеей коллекционирования в 1969 году, когда моему товарищу родственница из США прислала две модели - одна была полицейская машина, а вторая Cadillac. Когда я их увидел, был поражен.

Как гражданин Азербайджана испытываю большую гордость, что выставка и шествие классических автомобилей организованы в Баку. Это замечательное мероприятие, где люди могут воочию увидеть ретро-автомобили. Впервые на подобной выставке я побывал в Венгрии, и с того времени мечтал, чтобы такие мероприятия проводились в родном Баку, и вот к моей огромной радости этот момент настал", - отметил в беседе с Trend Огтай Багиров.

Владелец автомобиля ВАЗ-2103 "Жигули" Фуад Достумалиев впервые принимает участие в автопробеге, он подчеркивает, что атмосфера, царящая на мероприятии, вызывает только положительные эмоции.

"Моя машина 1975 года выпуска, в 2014 году ее привезли к нам из Дагестана. В машине все детали заводские. Автомобиль стоит в гараже, нечасто выезжает на дорогу. В автопробеге я принимаю участие впервые, здесь можно увидеть много ретро автомобилей, поговорить с их владельцами, узнать историю машин. Такие машины не часто встретишь на дорогах города", - сказал Фуад Достумалиев.

Инга Чулак пришла посмотреть на ретро-автомобили вместе с четырехлетним сыном, который с любопытством рассматривал каждую машину.

"Мой сын очень любит все, что связано с автомобилями, поэтому данное мероприятие вызывает у него огромный интерес. Здесь очень красиво, вообще, чем больше таких мероприятий, тем лучше.

Это отлично сближает людей. Тут представлено столько интересных ретро-автомобилей, что честно не знаешь на чем остановить взор, но больше всего мне понравилась красная Ferrari - настоящая красота. Думаю, каждый хотел бы сесть за руль такого автомобиля, окунуться в прошлое, почувствовать атмосферу тех лет", - отметила Инга Чулак.

По словам Заура Алиева - владельца автомобиля ГАЗ-69, за машиной следить сложно, с учетом того, что очень тяжело находить детали и в целом обслуживать автомобиль, чтобы он всегда был на ходу.

"Машина 1960 года производства, она выпускалась в ограниченном количестве, имела свое специальное назначение. Таких машин выпущено мало и на сегодняшний день практически не осталось. Я ее восстановил с нуля, с 2014 года в течение пяти-шести лет только занимался тем, что собирал ее по крупицам, в итоге воссоздал ее в первозданном виде.

У меня еще есть машины 1947, 1960 годов выпуска. Ранее также принимал участие в шествии ретро-автомобилей, это большая радость, когда ты можешь показать свое богатство", - сказал Заур Алиев.

Все участвующие в шествии автомобили имеют интересные, неповторимые истории, которыми автовладельцы делились с большим удовольствием, а зрители с восторгом слушали рассказы, а некоторые даже получили возможность сесть в салон и сделать памятные фотографии.

Время начала автопробега вызвало трепетные эмоции. Водители повернули ключ зажигания, машины тронулись в путь, а зрители пожелали им счастливого пути.

Маршрут шествия: Центр Гейдара Алиева - улица Гюляры Гадирбековой - улица Юсифа Сафарова - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтяников - улица Юсифа Сафарова - проспект Гейдара Алиева - аэропортовская дорога - Бакинский Экспо-центр - Sea Breeze Resort.

Во время традиционного шествия караван из автомобилей, произведенных в разные годы и в разных странах, украсил улицы Баку. Проезжающие ретро-автомобили подарили горожанам и гостям столицы яркие эмоции. Увидев на улице кортеж прохожие радостно приветствовали, махали водителям и пассажирам.

В шествии принял участие и уникальный автомобиль. Как известно, редко удается устанавливать на автомобили различные декоративные композиции и создавать различные образцы искусства.

Впервые в Азербайджане на автомобиле Газ-М21 "Волга" создана декоративная композиция. Она считается одной из уникальных декоративно-прикладных художественных композиций, установленных на автомобиле.

Проехав более 50 километров кортеж ретро-автомобилей остановился в Sea Breeze Resort. Здесь классические автомобили выставились в ряд, выставка ретро-автомобилей под открытым небом вызвала большой интерес у гостей Sea Breeze Resort.

Почётным гостем мероприятия стала посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Го Мин, которая дала высокую оценку организации выставки и автопробега классических автомобилей.

"Мне очень приятно принимать участие в этом мероприятии, оно дарит прекрасные эмоции. В ходе шествия классических автомобилей водители и пассажиры могли насладиться красотой столицы Азербайджана. Облик Баку отличается от облика других городов, здесь гармонично соединяется современная и старинная архитектура", - сказала посол Китайской Народной Республики в Азербайджане.

В Sea Breeze Resort наряду с выставкой классических автомобилей были представлены различные развлечения и программы.

О том, что в Sea Breeze Resort пройдет выставка ретро-автомобилей резидент курортного комплекса Салима Керимли узнала из публикаций в интернете, и не упустила возможности вместе с детьми посмотреть на машины.

"Мой 12-летний сын фанат ретро-автомобилей, мы прочитали в интернете, что будет организованно такое мероприятие, и он изъявил желание обязательно его посетить. У нас дома есть модель автомобиля Ford Mustang. Конечно, для сына большое удовольствие увидеть воочию эту машину, посидеть в ней, сфотографироваться. Соприкосновение с историей - всегда интересно. И еще надо отдать должное владельцам - все автомобили в хорошем состоянии", - подчеркнула посетительница выставки Салима Керимли.

На мероприятии состоялся концерт с участием известных исполнителей, среди них - народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), Рилая Гусейнзаде, Айсель Мамедова (AISEL), Джин, Диляра Кязимова, Нигяр Джамал, Мурад Ариф, Нура Сури и Замиг Гусейнов. Исполнители представили яркую концертную программу, порадовав слушателей любимыми хитами.

Среди участниц автопробега, а также концертной программы была победительница

"Евровидения-2011", популярная азербайджанская певица Нигяр Джамал, которая в этом году была пассажиркой автомобиля 1961 года выпуска.

"Эмоции шикарные, в этом году мы доехали до Sea Breeze Resort. Это невероятное ощущение проехать по городу в ретро-автомобиле. Я люблю водить автомобиль, механика или автомат, для меня не имеет значение. Конечно, видя столько классических авто, которые поражают своей красотой, возникает желание стать владелицей ретро-автомобиля", - отметила Нигяр Джамал.

В ходе мероприятия были проведены различные конкурсы, состоялось вручение призов победителям в номинациях "Самый дисциплинированный водитель", "Самый уникальный автомобиль", "Самая яркая одежда" и другие.

Победителем в номинации "Самый уникальный автомобиль" стал Грем Тейлор из Шотландии, который на протяжении года живет и работает в Азербайджане.

"У меня Jaguar 1971 года выпуска, машину реставрировал в Лондоне, а в Азербайджан привез шесть месяцев назад. Я обожаю ретро автомобили, но за ними надо ухаживать, следить. Мероприятие мне очень понравилось, и приятно, что мой автомобиль отмечен в номинации", - сказал владелец Jaguar(а).

Концертную программу завершило выступление народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), который исполнил несколько песен из своего репертуара. EMIN рассказал, что первый свой ретро-автомобиль купил в 17 лет.

"Я поздравляю всех автолюбителей, желаю чаще на своих ретро-автомобилях выезжать в город. Благодарю Автомобильную федерацию Азербайджана за проведение этого мероприятия", - сказал народный артист.

Мероприятие завершилось на позитивной ноте, каждый унес с собой частичку хорошего настроения, а также множество фотографий, сделанных на фоне невероятно красивых и уникальных машин.