Вниманию водителей

- снижена скорость еще на одной улице

В Баку продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и эффективное управление транспортными потоками.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

В рамках этих мер ограничение скорости было снижено еще на одной улице.

"С 28 августа ограничение скорости на улице Самеда Вургуна в городе Баку снижено с 60 км/ч до 50 км/ч. На данном участке дороги установлены соответствующие дорожные знаки", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности движения водителей просят соблюдать данное ограничение.

Напомним, что с 11 августа ограничение скорости также было снижено с 60 км/ч до 50 км/ч на улицах Мухаммеда Хади и Тебриз, на обоих участках дороги были установлены соответствующие дорожные знаки.