Взрыв в жилом доме в Баку

На "горячую линию - 112" МЧС поступила информация о взрыве, повлекшем пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Абдуллы Шаига в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

"В настоящее время ведутся работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.