Сколько детей предполагается передать в приемные семьи в 2023-2026 годах?

В течение 2023-2026 годов в приемные семьи планируется передать не менее 120 детей.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Основным исполнителем программы является министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, а другими исполнителями - Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, министерство науки и образования Азербайджана, министерство здравоохранения Азербайджана, местные органы исполнительной власти.

Отметим, что за январь-июль 2023 года в Азербайджане было усыновлено 90 детей - 45 мальчиков и 45 девочек. Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана была обеспечена электронизация управления и услуг в этой сфере. Для контроля за обеспечением физического и духовного развития усыновленных детей мониторинги в семьях проводятся ежеквартально в первый год усыновления, и один раз в год в последующие годы до достижения детьми 18-летнего возраста.Также продолжаются меры по реинтеграции, в результате которых в этом году 103 ребенка были возвращены из государственных детских учреждений в свои семьи - это 54 мальчика и 49 девочек.