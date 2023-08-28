В Азербайджане 400 выпускников учреждений соцобслуживания будут обеспечены жильем

В течение 2023-2026 годов жильем будут обеспечены 400 выпускников учреждений социального обслуживания и образовательных учреждений для детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

Основным исполнителем данной программы является министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Другие исполнители - министерство науки и образования Азербайджана, местные органы исполнительной власти.

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