https://news.day.az/society/1593074.html В Азербайджане 400 выпускников учреждений соцобслуживания будут обеспечены жильем
В Азербайджане 400 выпускников учреждений соцобслуживания будут обеспечены жильем
В течение 2023-2026 годов жильем будут обеспечены 400 выпускников учреждений социального обслуживания и образовательных учреждений для детей, потерявших родителей или оставшихся без попечения родителей.
Как сообщает в понедельник Day.Az, это нашло отражение в "Государственной программе развития социального обслуживания в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".
Основным исполнителем данной программы является министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Другие исполнители - министерство науки и образования Азербайджана, местные органы исполнительной власти.
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