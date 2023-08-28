https://news.day.az/society/1593097.html Последние данные о статистике заболеваемости коронавирусом за неделю
Последние данные о статистике заболеваемости коронавирусом за неделю
В Азербайджане за последнюю неделю (21.08.2023 - 27.08.2023) выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, 26 человек вылечились.
Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине страны.
В целом в Азербайджане были выявлены 832 132 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 773 человека вылечились, 10 300 - скончались, число активных больных составляет 109.
За последнюю неделю в стране проведены 3 386 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 671 823.
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