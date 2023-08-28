Сколько людей прошли вакцинацию от коронавируса за неделю?

За последнюю неделю (21.08.2023 - 27.08.2023) в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 70 человек, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

За последнюю неделю число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 22, вторую - 5, три и более - 38, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 5 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 968 927. Первую дозу вакцины получили 5 413 174, вторую - 4 884 314, три и более - 3 405 052, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 387 человек.