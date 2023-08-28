https://news.day.az/society/1593110.html В Азербайджане будет вестись реестр рисков информационной безопасности
В Азербайджане будет вестись реестр рисков информационной безопасности
В Азербайджане будет вестись реестр рисков информационной безопасности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".
Согласно Стратегии, Кабинету министров совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, министерством цифрового развития и транспорта, Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики поручено утвердить в течение 2023-2024 годов порядок ведения реестра рисков информационной безопасности.
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