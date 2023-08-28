В Азербайджане будет вестись реестр рисков информационной безопасности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно Стратегии, Кабинету министров совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, министерством цифрового развития и транспорта, Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики поручено утвердить в течение 2023-2024 годов порядок ведения реестра рисков информационной безопасности.