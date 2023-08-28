Агентство обратилось к гражданам по поводу незаконных платежей за парковку

В локациях, входящих в центральную и первую парковочные зоны Баку, интенсивно ведутся соответствующие инфраструктурные работы.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщил пресс-секретарь Агентства наземного транспорта Азербайджана Турал Оруджев.

По его словам, продолжается работа по исполнению постановления Кабинета министров "Об утверждении размера платы за парковку транспортных средств".

"На парковках устанавливаются соответствующие дорожные знаки и информационные таблички, проложены линии разметки. С 7 августа в этих зонах платежи осуществляются только безналичным способом через мобильное приложение, а также посредством SMS и платежных терминалов.

Согласно статистике, на сегодняшний день мобильное приложение AzParking загрузили и прошли регистрацию 69 990 человек. А 2 816 человек осуществили операцию по пополнению баланса", - сказал он.

Т.Оруджев также отметил, что у водителей нельзя взимать какую-либо плату в наличной форме за парковочные места.

"Мы рекомендуем водителям учитывать это и избегать незаконных платежей", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Агентства наземного транспорта также рассказал, как жители могут получить бесплатные парковочные места.

"Жители, проживающие в домах или зданиях, расположенных в пределах 100 метров от организованной парковки по обе стороны дороги в обоих направлениях, могут подать заявку и получить индивидуальные парковочные талоны и пользоваться этими парковочными местами бесплатно", - отметил он.