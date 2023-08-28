В Азербайджане будут установлены требования к утилизации дронов

В Азербайджане будут установлены требования к безопасности, касающиеся создания, применения и утилизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно Стратегии, министерство цифрового развития и транспорта совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Службой государственной безопасности, министерством науки и образования Азербайджанской Республики должны в течение 2023-2025 годов обеспечить определение требований к безопасности, касающихся создания, внедрения и утилизации "умных" систем (беспилотников, роботов и т.д.).

В то же время эти ведомства должны обеспечить в течение 2024-2027 годов представление предложений по комплексному решению научных, технологических, правовых вопросов, касающихся создания, внедрения и утилизации "умных" систем.