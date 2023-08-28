В Азербайджане будут разработаны национальные ресурсы в области криптографической защиты
В целях развития отечественного производства в области защиты информации будут приняты меры по подготовке национальных ресурсов в области криптографической защиты.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".
Согласно Стратегии, Служба государственной безопасности совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Национальной академией наук Азербайджана должна обеспечить в течение 2023-2024 годов определение соответствующих областей в данной сфере, изучение передового опыта, подготовку национальных ресурсов в этой сфере.
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