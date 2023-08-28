В Азербайджане будут созданы консультационные платформы по информационной и кибербезопасности

В Азербайджане будут созданы консультационные платформы по информационной безопасности и кибербезопасности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

В соответствии со Стратегией, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности совместно со Службой государственной безопасности, министерством внутренних дел и министерством цифрового развития и транспорта в течение 2023-2024 годов должна провести исследование эффективности различных форм сотрудничества, выбрать подходящие формы сотрудничества, создать правовую основу для сотрудничества, а на регулярной основе обеспечить получение и сбор информации об угрозах, рисках и т.д., создание механизмов распределения и раннего оповещения о полученной информации, расширение возможностей автоматизации механизмов.