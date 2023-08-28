https://news.day.az/society/1593143.html Изменен скоростной режим еще на одной улице Баку
Изменен скоростной режим еще на одной улице Баку
Ограничение скорости на улице Фатали хана Хойского в Баку снижено с 60 км/ч до 50 км/ч.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что на проезжей части установлены соответствующие знаки.
Напомним, что сегодня на улице Самеда Вургуна в Баку также было снижено ограничение скорости с 60 км/ч до 50 км/ч.
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