Изменен скоростной режим еще на одной улице Баку

Ограничение скорости на улице Фатали хана Хойского в Баку снижено с 60 км/ч до 50 км/ч.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что на проезжей части установлены соответствующие знаки.

Напомним, что сегодня на улице Самеда Вургуна в Баку также было снижено ограничение скорости с 60 км/ч до 50 км/ч.