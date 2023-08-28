https://news.day.az/society/1593144.html В Азербайджане будет улучшена защита персональных данных
В Азербайджане будет улучшена защита персональных данных
В Азербайджане будет улучшена защита персональных данных.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".
Согласно Стратегии, Кабинет министров совместно с министерством цифрового развития и транспорта, Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, министерством внутренних дел, министерством юстиции должны обеспечить регулярное совершенствование нормативной правовой базы в области обработки и защиты персональных данных на основе международного опыта.
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