В Азербайджане будет улучшена защита персональных данных.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно Стратегии, Кабинет министров совместно с министерством цифрового развития и транспорта, Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, министерством внутренних дел, министерством юстиции должны обеспечить регулярное совершенствование нормативной правовой базы в области обработки и защиты персональных данных на основе международного опыта.