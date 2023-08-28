В Азербайджане будут установлены минимальные требования к кибербезопасности для эфирного пространства

В Азербайджане будут установлены минимальные требования к кибербезопасности для национального цифрового эфирного пространства.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно Стратегии, министерство цифрового развития и транспорта в 2023 году совместно с Аудиовизуальным советом, министерством науки и образования, Службой государственной безопасности, Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики должны определить минимальные требования к кибербезопасности для национального цифрового эфирного пространства и создать механизмы контроля за их выполнением.