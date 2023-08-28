В Баку из школы украдены компьютеры

В столичной школе произошла кража.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД АР, в одной из школ на территории Сабунчинского района были украдены 10 стационарных компьютеров и три ноутбука на сумму 8 066 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского РУП, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель столицы, ранее судимый А.Шукюров.

Расследование продолжается.