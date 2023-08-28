https://news.day.az/society/1593171.html Пожар в многоэтажном доме в Баку
Пожар в многоэтажном доме в Баку
В Баку произошел пожар в многоэтажном доме.
Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.
Было отмечено, что в одной из комнат 4-комнатной квартиры общей площадью 146 м² на 2-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе города Баку сгорели телевизор, шкаф и пол на площади 1 м².
Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре