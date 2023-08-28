Пожар в многоэтажном доме в Баку

В Баку произошел пожар в многоэтажном доме.

Как сообщает в понедельник Day.Az, данную информацию распространило МЧС Азербайджана.

Было отмечено, что в одной из комнат 4-комнатной квартиры общей площадью 146 м² на 2-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе города Баку сгорели телевизор, шкаф и пол на площади 1 м².

Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.