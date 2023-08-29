В Азербайджане автомобиль врезался в тепловоз

Около 03:40 29 августа произошло столкновение принадлежащего ЗАО Азербайджанским железным дорогам тепловоза, двигающегося по направлению Сумгайыт-Чай, с автомобилем марки Azsamand с государственным регистрационным номером 99-PL-593, который пытался пересечь железнодорожный переезд.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ЗАО, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля. Они были доставлены в больницу с помощью бригады скорой медицинской помощи, прибывшей на место происшествия.

ЗАО Азербайджанские железные дороги еще раз призвало водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", снизить скорость при приближении к железнодорожным переездам, проявлять высокую бдительность и продолжить движения лишь полностью убедившись, что к переезду не подходит поезд.