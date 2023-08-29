https://news.day.az/society/1593211.html Сегодня я чувствую себя очень счастливым и гордым - житель Лачина
Сегодня я чувствую себя очень счастливым и гордым - житель Лачина
Сегодня я чувствую себя очень счастливым и гордым. Мы возвращаемся на наши исконные земли.
Об этом сказал во вторник Day.Az возвращающийся в город Лачин Тельман Мирзаев.
Он выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, а также всем принявшим в процессе возвращения территорий лицам.
"Мы возвращаемся в наши исконные земли, где мы выросли. Да здравствует Азербайджан!", - добавил он.
Отметим, что сегодня в город Лачин возвращаются 13 семей (52 человека).
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