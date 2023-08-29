Сегодня я чувствую себя очень счастливым и гордым. Мы возвращаемся на наши исконные земли.

Об этом сказал во вторник Day.Az возвращающийся в город Лачин Тельман Мирзаев.

Он выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, а также всем принявшим в процессе возвращения территорий лицам.

"Мы возвращаемся в наши исконные земли, где мы выросли. Да здравствует Азербайджан!", - добавил он.

Отметим, что сегодня в город Лачин возвращаются 13 семей (52 человека).