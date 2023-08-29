https://news.day.az/society/1593251.html Госагентство сообщает о ремонте участка дороги Баку-Губа-граница РФ
Госагентство сообщает о ремонте участка дороги Баку-Губа-граница РФ
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работы по ремонту и замене железных балок, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий на 10-16-километровом участке автодороги Баку-Губа - государственная граница с Россией, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на агентство.
Сообщается, что указанные работы будут проводиться сегодня с 10:00 до 16:00.
Агентство рекомендует водителям соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения при перемещении по данной дороге.
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