Синоптики о нестабильной погоде

По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, 29 августа осадков на территории страны в основном не наблюдалось, однако вечером и ночью в некоторых местах были грозы, шли дожди.

Как передает Day.Az, количество выпавших осадков составило в Баку и на Абшеронском полуострове до 1 мм, в Гяндже 6 мм, в Дашкесане 5 мм, в Гедабее, Гобустане, Шахбузе, Гейгеле, Гейчае, Нахчыване, Нафталане, Халтане, Шахдаге, Тертере, Евлахе, Кюрдамире, Агдаме, Барде, Шамахе, Исмаиллы - 4 мм.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 29-32 градуса тепла, в Нахчыванской АР - 32-36 градусов тепла, в низменных районах - 30-36 градусов тепла, в горных районах - 20-25 градусов тепла.

Начиная с 29 августа, в северных и западных районах, и до вечера 30 августа в большинстве районов республики ожидается нестабильная погода. В основном в горных и предгорных районах ожидаются ливни и грозы. Северо-восточный ветер местами усилится до 18-23 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 29 августа до утра 30 августа ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, к ночи - до 20-23 м/с, местами ожидаются осадки.