https://news.day.az/society/1593264.html В некоторых местах ограничат подачу газа - ПОДРОБНОСТИ
В некоторых местах ограничат подачу газа - ПОДРОБНОСТИ
Сегодня возникнут перебои в подаче газа в Сумгайыт и Сабунчинский район Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.
Подача газа будет приостановлена с 10:00 29 августа в связи с заменой 159-миллиметрового участка газопровода среднего давления, питаемого от Сумгайытской станции, и испытанием газопровода среднего давления.
В период проведения работ в городе Сумгайыт (поселки Новруз, Новый и Старый Джорат, сады Новханы, кварталы 51, 52, микрорайоны 13, 16, 17, 20 и 21) и Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении.
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