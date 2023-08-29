В некоторых местах ограничат подачу газа

Сегодня возникнут перебои в подаче газа в Сумгайыт и Сабунчинский район Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Подача газа будет приостановлена с 10:00 29 августа в связи с заменой 159-миллиметрового участка газопровода среднего давления, питаемого от Сумгайытской станции, и испытанием газопровода среднего давления.

В период проведения работ в городе Сумгайыт (поселки Новруз, Новый и Старый Джорат, сады Новханы, кварталы 51, 52, микрорайоны 13, 16, 17, 20 и 21) и Сабунчинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении.