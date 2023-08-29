Адвокат генерал-майора Низами Мамедова о возмещении многомиллионного ущерба по уголовному делу

Завершено следствие по уголовному делу, в котором фигурирует бывший начальник финансового управления министерства обороны Азербайджана генерал-майор Низами Мамедов. Часть уголовного дела, касающаяся Мамедова, направлена для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend адвокат бывшего генерала Рашад Мирмехдизаде.

Адвокат отметил, что в ходе расследования уголовного дела, проведенного в Службе государственной безопасности Азербайджана, его подзащитным и другими обвиняемыми были выплачены в государственный бюджет в общей сложности около 40 миллионов манатов, и данный процесс продолжается.

"В связи с тяжелым состоянием здоровья Низами Мамедов с большим трудом смог ознакомиться с направленным в суд 128-томным уголовным делом и подал несколько ходатайств. В настоящее время ожидается начало судебного разбирательства в Бакинском военном суде", - добавил Мирмехдизаде.

Отметим, что по ряду расследований, начатых некоторое время назад в Службе государственной безопасности, были выявлены факты хищений в финансовых структурах министерства обороны Азербайджана. Наряду с высокопоставленными начальниками финансовых служб, был арестован начальник финансового управления минобороны генерал-майор Низами Мамедов по обвинению в хищении в особо крупных размерах.